Presidente da Rússia, Vladimir Putin, também culpou os 'batalhões nacionalistas' ucranianos de perturbar as operações de resgate e intimidar os civis que tentam evacuar - MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, também culpou os 'batalhões nacionalistas' ucranianos de perturbar as operações de resgate e intimidar os civis que tentam evacuarMIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Publicado 12/03/2022 12:51 | Atualizado 12/03/2022 12:57

Moscou - O presidente russo, Vladimir Putin, acusou neste sábado (12) as forças ucranianas de "violações flagrantes" do direito humanitário e pediu a seu colega francês Emmanuel Macron e ao chanceler alemão Olaf Scholz que pressionem Kiev a acabar com elas.



Durante um telefonema com seus dois homólogos, Putin mencionou "assassinatos extrajudiciais de opositores", "tomada de reféns civis" e seu "uso como escudo humano", bem como a "distribuição de 'armas pesadas' em áreas residenciais, perto de hospitais, escolas e creches', de acordo com um comunicado do Kremlin.



Também culpou os "batalhões nacionalistas" ucranianos de "perturbar sistematicamente as operações de resgate e intimidar os civis que tentam evacuar" as zonas de combate.



"Vladimir Putin pediu a Emmanuel Macron e a Olaf Scholz a influenciar as autoridades de Kiev para por fim a estas ações criminosas", acrescentou o Kremlin.

A ligação, que começou por volta das 12h (08h em Brasília), terminou por volta das 14h, disse a presidência francesa, acrescentando que Macron já havia falado com Zelensky.

Em um vídeo divulgado pela presidência ucraniana, Volodimir Zelensky pediu aos líderes francês e alemão neste sábado que ajudassem a libertar o prefeito da cidade ucraniana de Melitopol, que segundo Kiev foi sequestrado no dia anterior.



Os três líderes já haviam falado por telefone na quinta-feira, em uma conversa em que França e Alemanha "exigiam à Rússia um cessar-fogo imediato".

Macron, que foi recebido por Putin no Kremlin em 7 de fevereiro, já se reuniu nove vezes por telefone com o líder russo, segundo a presidência francesa.



Reunidos em uma cúpula em Versalhes, perto de Paris, os europeus intensificaram a pressão sobre a Rússia na sexta-feira para encerrar sua ofensiva militar, ameaçando novas sanções "maciças" contra Moscou e anunciando um aumento no financiamento de armas para a Ucrânia.



Macron não descartou que a União Europeia possa tomar sanções significativas contra o petróleo e o gás russos no futuro, algo que foi descartado até agora devido ao custo significativo que acarretaria para os países europeus, altamente dependentes dos hidrocarbonetos russos.