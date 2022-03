Destruição na segunda cidade maior do país, Kharkiv, na Ucrânia - SERGEY BOBOK / AFP

Kiev - Ao menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas em um bombardeio russo contra um centro médico em Kharkiv, no leste da Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira, 25, a polícia da segunda maior cidade do país.

"Sete civis ficaram feridos e quatro deles não sobreviveram, após um bombardeio com vários lança-foguetes", afirmou a polícia no aplicativo Telegram. O comunicado afirma que o ataque atingiu um centro médico civil da zona sul da cidade.

A polícia regional afirmou que nas proximidades do estabelecimento médico havia um centro de ajuda humanitária e que não existem instalações militares na área. A segunda maior cidade da Ucrânia tinha quase 1,5 milhão de habitantes antes da guerra e fica a menos de 40 quilômetros da fronteira com a Rússia.

A localidade é cenário de violentos combates desde o início da invasão russa há um mês, mas continua sob controle ucraniano. "Os investigadores estão trabalhando no local", afirmou a polícia. Analistas estão coletando todas as provas materiais necessárias para que os criminosos sejam levados à justiça, segundo as autoridades.