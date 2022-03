Tanque ucraniano em Kiev, capital da Ucrânia - AFP

Publicado 25/03/2022 09:28 | Atualizado 25/03/2022 09:48

Kiev - A Rússia afirmou que destruiu na quinta-feira o maior depósito de combustível do exército ucraniano perto de Kiev, em um ataque com mísseis de cruzeiro.

Na quinta-feira à noite, "mísseis Kalibr de alta precisão tomaram como alvo uma base (de armazenamento) de combustível, perto da localidade de Kalinovka, ao lado de Kiev", anunciou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov, em um comunicado.

"A maior reserva de combustível que restava para o exército ucraniano, que foi usada para abastecer unidades na parte central do país, foi destruída", acrescentou o porta-voz.

Uma fonte do ministério ucraniano das Situações de Emergência confirmou nesta sexta-feira que um bombardeio aconteceu na quinta-feira no depósito de combustível de Kalinivka, 40 km ao sudoeste de Kiev, sem revelar mais detalhes sobre a importância do local.

"Não há nenhuma ameaça de que o fogo se propague", afirmou a fonte.

O incêndio permanecia ativo nesta sexta-feira.

"Vimos a explosão, foi realmente forte", disse um agente de segurança. "Felizmente, não há vítimas", completou.

Em Moscou, Konashenkov também informou que as forças russas destruíram equipamento militar ucraniano, incluindo três sistemas de defesa antiaérea e quatro drones.

Não foi possível confirmar as informações com fontes independentes.