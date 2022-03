Kremlin acusa Biden de querer 'desviar atenção' de programa químico e biológico na Ucrânia

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - AFP

Presidente dos Estados Unidos, Joe BidenAFP

Publicado 25/03/2022 09:05

Moscou - O Kremlin acusou o presidente Joe Biden, nesta sexta-feira, 25, de querer "desviar a atenção" do programa americano de armas químicas e biológicas na Ucrânia, com suas declarações sobre o possível uso de armas químicas, por parte da Rússia, na Ucrânia.

"Está claro que os americanos tentam desviar a atenção, falando de uma suposta ameaça russa, dentro do escândalo provocado (...) pelos programas de desenvolvimento de armas químicas e biológicas dos Estados Unidos em vários países, incluindo a Ucrânia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

Na quinta-feira, Biden prometeu que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reagiria caso o presidente russo, Vladimir Putin, decida usar armas químicas na Ucrânia, onde Moscou iniciou uma ofensiva em 24 de fevereiro. "A natureza da resposta dependerá da natureza do uso", advertiu.

O presidente americano disse na segunda-feira que era "claro" que a Rússia estava considerando o uso de armas químicas e biológicas na Ucrânia e alertou para uma resposta "severa" do Ocidente caso o país decida seguir adiante.

O ministério da Defesa russo acusa quase diariamente o governo dos Estados Unidos de ter financiado um programa de armas biológicas na Ucrânia e afirma ter encontrado evidências em laboratórios ucranianos. Entre outros programas, Moscou acusa Washington de querer usar aves migratórias para propagar patógenos.

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, afirmou que o governo dos Estados Unidos realiza as atividades "em sigilo" criando laboratórios "ao longo do perímetro da Rússia e da China".

Estados Unidos e Ucrânia negaram a existência de laboratórios para produzir armas biológicas no país.