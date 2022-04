Papa Francisco em Malta - ANDREAS SOLARO / AFP

Publicado 02/04/2022

O papa Francisco pediu neste sábado, 2, na ilha de Malta respostas "compartilhadas" à "emergência migratória" agravada pela guerra na Ucrânia. Em sua opinião, o conflito é alimentado por "algum poderoso" voltado para "seus interesses nacionais".



Em um discurso no palácio presidencial de Valeta, no início de uma visita de dois dias à ilha do Mediterrâneo, o sumo pontífice lamentou o "vento glacial da guerra" procedente do leste da Europa.



"Algum poderoso, tristemente preso às pretensões anacrônicas de interesses nacionalistas, provoca e fomenta conflitos", disse o líder da Igreja Católica, em uma alusão inequívoca ao presidente russo Vladimir Putin, embora sem citar qualquer nome.



Francisco denunciou ainda as "seduções da autocracia e os novos imperialismos", que provocam o risco de "Guerra Fria ampliada, o que pode sufocar a vida de povos e gerações inteiras".



Ao falar sobre o conflito na Ucrânia, que provocou a fuga de 4,1 milhões de habitantes do país, o papa solicitou "respostas amplas e compartilhadas".



"Não podem deixar que apenas alguns países suportem todo o problema, enquanto outros permanecem indiferentes", declarou ao lado do presidente de Malta, George Vella, e do corpo diplomático.



Além da referência à Ucrânia, esta foi uma crítica à política migratória de Malta, acusada com frequência de fechar os portos às ONGs que socorrem migrantes que tentam chegar ao continente europeu em uma perigosa viagem pelo Mediterrâneo.



A visita de Francisco, de 85 anos, ao pequeno país insular foi adiada em dois anos devido à pandemia de coronavírus e agora coincide com a guerra na Ucrânia, que provocou uma nova crise humanitária na Europa, com milhões de pessoas deslocadas.



Ele é o terceiro papa a viajar ao país, depois de Bento XVI em 2010 e João Paulo II em 1990 e 2001. A história do país está impregnada de catolicismo desde a época de São Paulo, que se acredita que sofreu um acidente natal em Malta a caminho de Roma.



Quase 85% dos 516 mil habitantes de Malta se declaram católicos e esta religião é parte da Constituição. Malta é o único país da União Europeia (UE) que proíbe totalmente o aborto.



No discurso, o pontífice opôs as virtudes de "honestidade, justiça, senso de dever e transparência" à "desigualdade e corrupção" que afetam a reputação de Malta.



De fato, Malta garante parte de sua prosperidade econômica nos setores de jogos de azar online, empresas offshore e os famosos "passaportes dourados", que oferecem residência ou nacionalidade a investidores ricos cujas fortunas, às vezes, têm origem duvidosa.



O assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia em 2017, que provocou grande comoção no país e no mundo, provocou novas acusações ao país.



O pontífice presidirá uma missa no domingo em Floriana, perto da capital Valeta, após uma visita à Gruta de São Paulo, onde se acredita que o apóstolo buscou refúgio.



Também no domingo visitará migrantes radicados no laboratório de paz de Hal Far, centro migratório fundado por um frade franciscano em 1971 em homenagem a João XXIII. O centro abriga atualmente 55 jovens migrantes da África e se prepara para receber refugiados da Ucrânia.



ONGs de resgate que patrulham o Mediterrâneo acusam Malta de ignorar os pedidos de ajuda de migrantes em suas águas e que se recusa a recebê-los.



Também apontam que o país alerta as autoridades líbias para interceptá-los e levá-los para campos de detenção superlotados, onde são expostos a tortura e abusos.

As autoridades de Malta alegam que o país recebe um número desproporcional de migrantes que chegam à Europa devido ao seu pequeno tamanho.