Mundo & Ciência

Washington impede Rússia de pagar dívidas com dólares depositados nos EUA

Segundo um porta-voz do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o país deve 'escolher entre sacar as reservas estimadas em dólares que lhe restam, conseguir novas receitas, ou cair em default'

Publicado 05/04/2022 11:39 | Atualizado há 1 hora