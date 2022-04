Operadora parou o brinquedo após pessoas gritarem avisando sobre a trava - Reprodução / Facebook

Publicado 11/04/2022 11:00

Um menino de 4 anos foi deixado com o cinto de segurança aberto em um brinquedo de queda livre do parque Sydney Royal Easter Show, na Austrália , e escapou de um acidente grave por pouco.



Imagens compartilhadas na internet mostram Tristan Curtis sentado no brinquedo e com a trava de segurança aberta, enquanto as crianças ao lado estão com ela fechada.

A mãe do menino viu a cena do lado de fora e ficou assustada com a possibilidade de um acidente. "A garota [operadora do brinquedo] parou o passeio, mas não saiu da cabine, então outro pai precisou fazer com que ele descesse do aparelho", contou Sky Bourstani Curtis ao Daily Telegraph . "Eu e meu marido não éramos altos o suficiente para alcançá-lo. Eles simplesmente não puxaram a trava para baixo, não o verificaram."



De acordo com ela, o filho tem autismo, então foi "difícil" saber como ele estava se sentindo após o ocorrido.

Ao jornal, outra testemunha disse que a operadora "não tinha ideia" de que o menino não estava seguro no brinquedo. "Eles apertaram o botão de emergência, mas parece que a operadora não conseguiu fazer o brinquedo descer, alguém teve que ir até lá e fazer a criança pular", relatou Eva Levy, que assistiu à cena. "As pessoas que estavam no local tiveram que gritar para que o brinquedo fosse parado".



Conforme o The Sun , os organizadores do evento começaram uma investigação sobre o ocorrido.

"A segurança dos clientes no Show é primordial e encerramos o passeio de queda livre das crianças após um problema relatado com uma trava", disse uma porta-voz do parque. "Os sistemas de segurança do brinquedo funcionaram bem para evitar qualquer lesão e o equipamento não funcionará novamente até que uma investigação completa tenha sido concluída e o passeio tenha sido aprovado por engenheiros especializados."