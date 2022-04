Acervo foi localizado na quinta-feira - AFP

Publicado 10/04/2022 15:30

Valença - A Polícia da Espanha encontrou mais de mil animais empalhados, incluindo 400 de espécies protegidas e ameaçadas em um armazém de 50 mil metros quadrados na cidade de Batéra. A apreensão foi realizada na quinta-feira durante investigações contra a fauna na província de Valência, mas a Guarda Civil divulgou apenas nesta domingo.

De acordo com as autoridades da Espanha, a coleção foi avaliada em € 29 milhões ou R$ 148 milhões. Dentre as peças estavam elefantes, tigres de Bengala, leões, leopardos, guepardos, linces, elefantes, rinocerontes e ursos polares. O órix-de-cimitarra, um animal extinto na natureza que só existe em cativeiro também foi encontrado. Os policiais também localizaram 198 presas de marfim.

As investigações, conduzida pela equipe Equipa de Proteção da Natureza do Comando da Guarda Civil de Valência, tiveram início em novembro de 2021, quando a polícia tomou conhecimento sobre o acervo.