Frank R. James, de 62 anos, foi preso nesta quarta-feira acusado de atirar em dez pessoas em um metrô de Nova York - BRYAN R. SMITH/AFP

Publicado 16/04/2022 13:32 | Atualizado 16/04/2022 13:59

EUA - O suspeito do ataque no metrô de Nova York, Frank R. James, publicava frequentemente vídeos com discurso de ódio, delírios de perseguição, falas homofóbicas, misoginia e racismo na internet. Ele se apresentava como um ser "cheio de ódio e raiva".

De acordo com o veículo "El País", os ataques racistas mostravam falas contra negros e hispânicos, além de de discursos contra brancos. Em vídeos, ele também expressava o desejo de pegar uma arma e atirar ao acaso, contra qualquer pessoa.

Em uma das publicações, James também fez um prenúncio sobre um possível ataque que ia “haver sangue, muito sangue”, acrescentando, em um momento de delírio, que o tamanho da população precisava ser reduzido.

O perfil do suspeito estava ativo há anos no YouTube, com várias publicações recentes com conteúdo semelhante e sendo excluído apenas 24 horas após o ataque.

Imagens de Frank James divulgada pela polícia de Nova York

Reprodução/NYPD

O suspeito teria atirado duas granadas de fumaça e fez ao menos 33 disparos dentro de um vagão, por volta de 8h30, horário de maior movimento, no transporte público de Nova York na última terça-feira. No total, 23 pessoas ficaram feridas, 10 por tiros e outras 13 por inalar fumaça e outros ferimentos causados durante a confusão que se sucedeu ao ataque.

O acusado, que foi detido na quarta-feira em uma rua do sul de Manhattan sem opor resistência, foi reconhecido por alguns passageiros que estavam no vagão. A polícia encontrou as chaves do veículo que ele havia alugado na Filadélfia, assim como o colete laranja e verde e o capacete de construção que portava no momento do ataque. James deixou, ainda, uma sacola com sinalizadores, um recipiente plástico com gasolina e um maçarico.



O acusado, que havia chegado a Nova York no dia anterior ao ataque, vindo da Pensilvânia, utilizou na ação uma pistola Glock 17 de calibre 9 mm que comprou no estado de Ohio.

O suspeito do ataque será julgado por "ataque terrorista" contra o sistema de transporte coletivo e foi preso preventivamente, sem direito à fiança.

*Com informações da AFP