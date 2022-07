Pessoas deixaram o shopping correndo às pressas - AFP

Pessoas deixaram o shopping correndo às pressasAFP

Publicado 03/07/2022 17:05

A polícia da Dinamarca confirmou que várias pessoas foram baleadas no shopping Field, em Copenhague, neste domingo, dia 3. Uma pessoa suspeita foi presa. Pelo Twitter, a polícia de Copenhague também não deu o número de vítimas. Afirmou apenas "que várias pessoas foram atingidas" e que os policiais aconselharam as pessoas a aguardarem ajuda.



Imagens da imprensa local mostram pessoas tentando sair do shopping. A emissora dinamarquesa TV2 postou foto de um homem sendo colocado em uma maca.

Testemunhas disseram que as pessoas estavam chorando e se esconderam em lojas. Outras imagens mostram policiais e vários veículos do Corpo de Bombeiros estacionados do lado de fora do shopping.