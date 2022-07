A brasileira Thalita do Valle era atiradora de elite, socorrista e ativista da causa animal - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/07/2022 14:09

Kharkiv - Thalita do Valle, de 39 anos, engrossou a lista de brasileiros mortos da guerra da Ucrânia. Atiradora de elite, ela atuava voluntariamente como aliada das tropas ucranianas. Na madrugada de sábado, 2, ela foi uma das vítimas fatais de em um bombardeio russo na cidade de Kharkiv. O mesmo ataque matou Douglas Búrigo, 40, ex-militar do Exército brasileiro.

Multifacetada, Thalita era atriz, modelo, estudante de Direito e ativista de causas animais. Como socorrista, ela reforçou as equipes que atuaram em Mariana e Brumadinho, no interior de Minas Gerais, após o catastrófico rompimento da barragem de Samarco, em 2015. Cerca de 300 pessoas morreram no acidente.

Com experiência militar, a brasileira atuava como atiradora especializada em tiros de precisão na ofensiva que combatia a invasão militar da Rússia. Ela já possuía vivência de conflitos anteriores, tendo lutado contra o Estado Islâmico no passado.

De acordo com relatos de combatentes aliados, Douglas teria voltado a um bunker para resgatar Thalita, única integrante da tropa que ficou para trás após o primeiro bombardeio. Ele não sobreviveu ao novo ataque. André Hack foi o primeiro brasileiro declarado morto no combate na madrugada de 5 de junho.