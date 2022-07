Tiroteio em Highland Park, Illinois, encerrou de forma trágica a comemoração pelo Dia da Independência dos Estados Unidos - AFP

Publicado 04/07/2022 15:48 | Atualizado 04/07/2022 15:56

Highland Park - A celebração pelo feriado de 4 de Julho, dia da Independência dos Estados Unidos, terminou de forma trágica nesta segunda-feira, em Highland Park, cidade vizinha a Chicago, no estado de Illinois. Um tiroteio durante o tradicional desfile terminou com a morte de cinco pessoas e mais de 20 feridas. O suspeito, que aparenta ter entre 18 e 20 anos, fugiu e ainda não foi capturado pelas autoridades.

Distante 40 quilômetros, Highland Park é considerada o 'subúrbio rico' de Chicago e conhecida pela tranquilidade. Em um dia de comemoração em todo país, o pacato clima foi bruscamente interrompido após uma série de disparos durante a parada. De acordo com informações preliminares da polícia, o atirador estaria posicionado em um telhado quando atirou. Um fuzil foi encontrado e apreendido para perícia.

"A festa de 4 de julho está cancelada, evite o centro de Highland Park", postou o perfil da prefeitura município em sua página no Facebook.



A polícia local conta com o reforço do FBI na investigação e nas buscas pelo atirador. A recomendação das autoridades é para que moradores permaneçam em casa enquanto o criminoso continuar à solta. De acordo com o jornal 'Chicago Sun-Times', os agentes usaram cobertores deixados pelos espectadores para cobrir os corpos de algumas vítimas fatais.