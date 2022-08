Inundação deixou mineradores presos em mina no México - Reprodução AFP

Inundação deixou mineradores presos em mina no MéxicoReprodução AFP

Publicado 04/08/2022 16:45

Mais de duzentos soldados do Exército mexicano foram enviados para se juntar aos esforços de resgate de dez mineiros que ainda estão presos, após um colapso dentro de uma mina de carvão no nordeste do país, desde quarta-feira, 3, informou o governo do México nesta quinta-feira, 4.

As autoridades informaram que o motivo do colapso da mina foi a inundação de três poços, localizados no município de Sabinas, no estado de Coahuila, que gerou o amolecimento das paredes internas, fazendo com que os trabalhadores ficassem presos.

"Existem 230 elementos do Plano DN-III" de ajuda às forças armadas no local do incidente, informou Agustín Radilla, subsecretário do Ministério da Defesa, na conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.

O acidente aconteceu às 13h35 (15h35, no horário de Brasília) de quarta-feira. Após o colapso, cinco mineiros conseguiram sair. O governo informou que três estão hospitalizados.

A mina fica localizada a cerca de 300 quilômetros ao norte da capital do estado, Saltillo, e aproximadamente 120 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Sabinas é conhecida por suas minas de carvão.

No Twitter, a Coordenação Nacional de Proteção Civil do Governo do México disse que o presidente Andrés Manuel López Obrador instruiu a chefe do órgão, Laura Velázquez Alzú, a viajar até a área e coordenar as ações de resgate.

López Obrador disse no Twitter que há “92 elementos do Ministério da Defesa Nacional com especialistas e quatro pares de cães” no local do desabamento.