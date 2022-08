Fogo provocado por Cory Allan Martin, de 26 anos, queimou cerca de 25 hectares de floresta - Reprodução/Twitter

Publicado 04/08/2022 17:02 | Atualizado 04/08/2022 17:10

Um americano de 26 anos foi acusado de provocar um incêndio florestal quando tentava matar uma aranha com um isqueiro no estado de Utah, no oeste dos Estados Unidos.

Na tarde de segunda-feira, 1º, a polícia prendeu Cory Allan Martin no local onde começaram as chamas, perto de Springville, ao sul de Salt Lake City.

Ele é acusado de incêndio criminoso por negligência e porte de maconha e material destinado ao consumo desta substância.

Martin contou aos agentes que "tentou matar uma aranha com um isqueiro e provocou um incêndio", explicou o gabinete do Xerife do condado de Utah no Facebook.

O homem esteve em prisão preventiva e foi libertado após pagar fiança de US$ 1.950, indicou o gabinete do xerife.

O fogo queimou cerca de 25 hectares de floresta, da base até o topo de uma montanha, explicaram no Twitter os bombeiros de Utah, que mobilizaram duas equipes e um helicóptero para conter as chamas.

A descoberta de maconha sob posse de Martin alimentou as suspeitas de internautas.

"Tenho uma ideia do que ele estava fazendo com aquele isqueiro", sugeriu alguém na página do gabinete do xerife no Facebook, dando a entender que provocou o fogo acidentalmente enquanto tentava fumar.

"Não podemos provar o que você está pensando", respondeu o sargento Spencer Cannon.