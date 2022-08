Avião pega fogo na pista - Reprodução: redes sociais

Avião pega fogo na pistaReprodução: redes sociais

Publicado 10/08/2022 13:23 | Atualizado 10/08/2022 13:26

Um avião de pequeno porte pegou fogo após realizar um pouso de emergência nesta terça-feira, 9, em uma rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos. Durante a tentativa de aterrissagem, a aeronave se choca contra a pista e acaba atingindo um caminhão, segundo informações da Patrulha Rodoviária. Ninguém ficou ferido.



Em um vídeo, divulgado pelo canal de notícias americano KTLA News, mostra o exato momento que o avião tenta pousar na rodovia, que concentrava uma intensa movimentação de veículos, bate na pista e pega fogo.







De acordo com as autoridades locais, o monomotor Piper Cherokee sofreu uma falha no motor quando seguia em direção ao Aeroporto Municipal de Corona e fez um pouso de emergência. “O piloto afirmou ter experimentado uma possível falha de motor em sua descida para o aeroporto”, disse o capitão da Patrulha Rodoviária da Califórnia, Levi Miller.



O piloto, Andrew Cho, afirma que conseguiu evitar uma tragédia graças ao treinamento que recebeu durante o curso de piloto. "Se você não entrar em pânico, vai saber o que fazer. A gente passa por um treinamento, isso é importante. Parecia uma pancada forte, difícil de descrever", afirmou a imprensa americana.



Ainda segundo as autoridades locais, no caminhão atingido pelo avião havia três passageiros e, na aeronave, apenas o piloto. Todos saíram ilesos do acidente