Ação se dá em meio a crescentes tensões com o OcidenteReprodução

Publicado 18/08/2022 13:11

O exército russo disse nesta quinta-feira, 18, que enviou aviões de guerra armados com mísseis hipersônicos de última geração para a parte mais ocidental da região báltica. A ação se dá em meio a crescentes tensões com o Ocidente sobre a ação de Moscou na Ucrânia.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que três caças MiG-31 com mísseis hipersônicos Kinzhal chegaram à base aérea de Chkalovsk, no enclave de Kaliningrado, no Mar Báltico, como parte de "medidas adicionais de dissuasão estratégica". Os aviões de guerra serão colocados em alerta 24 horas por dia, disse o órgão.

Um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa mostrou os caças chegando à base, mas não carregando os mísseis, que aparentemente foram entregues separadamente.

Espaço aéreo violado

Também nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa da Finlândia disse que dois caças russos MIG-31 são suspeitos de violar o espaço aéreo finlandês no Golfo da Finlândia. A Guarda de Fronteiras do país nórdico iniciou uma investigação preliminar sobre o incidente.