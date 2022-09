Lançamento da missão Artemis 1 será no sábado, diz Nasa - Reprodução/Nasa

Publicado 31/08/2022 21:30 | Atualizado 31/08/2022 21:32

Nova York - A Nasa anunciou a nova data para o lançamento da missão Artemis 1, a 1ª missão da agência à Lua depois do projeto Apollo, em 1972. Agora, o lançamento está marcado para o próximo sábado (30).



“A Nasa terá como alvo sábado, 3 de setembro às 14h17 EDT, o início de uma janela de 2 horas, para o lançamento do Artemis I , o primeiro teste integrado da espaçonave Orion da NASA, foguete Space Launch System (SLS) e o sistemas terrestres no Kennedy Space Center da agência na Flórida”, afirma o trecho do comunicado divulgado pela agência.

Anteriormente, a decolagem estava prevista para acontecer nesta segunda (29), no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida. Entretanto, por conta de um problema no resfriamento do motor do foguete RS-25, utilizado na decolagem, o lançamento foi adiado.

A agência aponta o foguete como o mais “poderoso” do mundo, representando o maior sistema de lançamento desde a missão Apollo. A espaçonave Orion percorrerá 64.373 km além da Lua em seu 1º teste.

A missão tem a previsão de durar 6 semanas, maior tempo já registrado sem acoplar. A Artemis 1 vai viajar ao redor da face oculta da Lua e também posicionará satélites para experimentos futuros.

Esta missão faz parte de um projeto da Nasa para retornar com humanos ao solo lunar. A expectativa é que até 2026, em sua fase 3, a agência realize uma viagem tripulada e leve até à Lua a 1ª mulher e a 1ª pessoa não-branca. Caso seja bem-sucedida, será a 1ª vez que um astronauta pisará na Lua desde a missão Apollo 17, em 1972.