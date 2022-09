Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos - Reprodução Twitter

Publicado 08/09/2022 15:45 | Atualizado 08/09/2022 15:46

Londres - A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8) aos 96 anos. Veja as datas importantes da vida e do reinado da monarca:

21 de abril de 1926: Elizabeth Alexandra Mary nasce na casa londrina do duque e da duquesa de York, os futuros rei George VI e rainha Elizabeth. Sua irmã Margaret nasce em 1930.



11 de dezembro de 1936: a jovem Elizabeth se torna herdeira da coroa quando seu pai chega ao trono após a abdicação de seu tio Edward VIII, que renunciou para casar com a divorciada americana Wallis Simpson.



21 de abril de 1947: durante uma viagem à Cidade do Cabo (África do Sul) com sua família, Elizabeth se compromete, em seu aniversário de 21 anos em um discurso transmitido por rádio, a dedicar sua vida a serviço do povo.



20 de novembro de 1947: Elizabeth se casa com o príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, seu primo de terceiro grau. O príncipe Charles, herdeiro do trono, nasce em 1948, seguido por Anne em 1950, Andrew em 1960 e Edward em 1964.



6 de fevereiro de 1952: quando estava no Quênia com Philip, em substituição ao pai doente durante uma viagem oficial pela Commonwealth, é informada sobre a morte do rei e vira rainha com apenas 25 anos.



2 de junho de 1953: após o período de luto, ela é coroada rainha. A cerimônia, na abadia de Westminster, é transmitida ao vivo no rádio e na televisão.



1977: A rainha celebra o jubileu de prata (25 anos no trono), acompanhado por 500 milhões de espectadores na televisão. O grupo "Sex Pistols" estraga em parte a festa com a canção "God Save The Queen", na qual chama a monarquia de "regime fascista".



1981: o "casamento do século" de Charles com Diana Spencer. O desentendimento do casal, rapidamente evidente, é um duro golpe para a monarquia.



25 de dezembro de 1992: a rainha cita o "annus horribilis" em seu discurso de Natal, marcado pelas separações de Charles e Andrew, assim como divórcio de Anne e um incêndio no Castelo de Windsor.



Charles e Diana se divorciaram em 1996, quatro anos após a sua separação, e o herdeiro do trono se casou em 2005 com Camilla Parker Bowles, sua amante de longa data, durante uma cerimônia privada.



31 de agosto 1997: morte da princesa Diana em um acidente de carro em Paris. A fria reação da soberana, que contrasta com a comoção popular, gera críticas.



2002: morte de sua irmã Margaret, em 9 de fevereiro, pouco antes da morte de sua mãe, a "rainha-mãe", em 30 de março, aos 101 anos.



29 de abril de 2011: o casamento de seu neto William, segundo na linha de sucessão, com Kate Middleton, uma união de conto de fadas na abadia de Westminster é acompanhado por dois bilhões de telespectadores.



Maio de 2011: Elizabeth II faz uma visita histórica de reconciliação à República da Irlanda, a primeira de um monarca britânico desde a independência em 1922. Em um discurso com palavras em irlandês, expressa a "profunda compaixão" pelas vítimas de uma turbulenta história comum.



Junho de 2012: quatro dias de grandes celebrações em Londres para o jubileu de diamante (60 anos de reinado) da soberana.



22 de julho de 2013: nascimento do príncipe George, primeiro filho de William e de Kate, bisneto da rainha, que já tem três gerações de herdeiros diretos ao trono. O casal teve Charlotte em 2015 e Louis em 2018.



9 de setembro de 2015: Elizabeth II se torna a monarca britânica mais longeva da história, batendo da tataravó Victoria.



19 de maio de 2018: seu neto Harry se casa com a atriz americana negra Meghan Markle, o que é considerado um símbolo da modernização da monarquia britânica.



31 de janeiro de 2020: após quatro anos de um processo político agitado, o Reino Unido abandona a União Europeia e concretiza o Brexit, que divide sua população.



31 de março de 2020: Harry e Meghan abandonam a monarquia e se mudam para os Estados Unidos, de onde criticam publicamente a família real, com acusações de racismo contra uma pessoa não identificada.



9 de abril de 2021: morre seu marido, o príncipe Philip, aos 99 anos, o que deixa um "enorme vazio" na vida da monarca.



6 de fevereiro de 2022: Elizabeth II se torna a primeira monarca britânica a alcançar 70 anos de reinado, mas precisa reduzir muito sua agenda devido aos crescentes problemas de saúde.



2 a 5 de junho de 2022: O país celebra seu Jubileu de Platina, no qual ela faz apenas duas breves aparições para acenar da sacada do Palácio de Buckingham.



8 de setembro de 2022: a rainha Elizabeth morre aos 96 anos cercada por sua família em sua residência de verão em Balmoral, na Escócia, depois que os médicos alertaram horas antes sobre seu estado de saúde.