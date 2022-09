Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden - Divulgação/Commonwealth & Development Office

Publicado 18/09/2022 16:29

Chefes de Estado de todo o mundo estão em Londres para cerimônias do funeral da rainha Elizabeth II, que morreu no último dia 8. Já estão em terras londrinas Marcelo Rebelo Sousa, presidente de Portugal; Jair Bolsonaro, do Brasil; Joe Biden, dos Estados Unidos, entre outros.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden visitaram o Westminster Hall, em Londres, onde a rainha está sendo velada. Ele fez o sinal da cruz e colocou a mão no coração ao ficar quieto perto do caixão. O presidente e a primeira-dama foram acompanhados pela embaixadora dos EUA no Reino Unido, Jane Harley.



Durante a tarde, Bolsonaro assinou o livro de condolências . Diversos outros líderes também deixaram suas mensagens à monarca.

Outros governantes também estavam presentes e seguem para acompanhar o funeral da rainha.

Os chefes de Estado devem comparecer durante a tarde a uma recepção oferecida por Charles III no Palácio de Buckingham.

Enterro será nesta segunda, 19

A cerimônia fúnebre vai começar com o transporte do caixão da rainha até a Abadia de Westminster. No momento, ele está no Parlamento britânico.

Às 7h, (horário de Brasília), sendo 11h no horário local, começa o funeral. Após a cerimônia, o caixão será levado em uma montaria, junto com militares, pelas ruas de Londres até o Wellington Arch, em Hyde Park Corner. O cortejo deve ser visto por cerca de um milhão de pessoas.



Então, ele será levado até o o Castelo de Windsor, a 30 quilômetros de distância, onde acontecerá mais um funeral, que será restrito a família, e o enterro.