Bolsonaro chega a embaixada brasileira em LondresReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/09/2022 10:06

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Londres, no Reino Unido, neste domingo, 18. Bolsonaro vai participar dos funerais da rainha Elizabeth II, que morreu no último dia 8.

Ao chegar na embaixada brasileira, onde ficará hospedado, foi recebido por uma rua tomada por dezenas de apoiadores, a quem discursou.

No início da fala, Bolsonaro relembrou o motivo da visita a Londres. "Estamos aqui num momento de pesar, tenho profundo respeito pela família da rainha e também pelo povo do Reino Unido. Esse é nosso objetivo principal", declarou.

Depois, o presidente começou a discursar. "Essa manifestação por parte de vocês representa o que realmente acontece no Brasil. O momento que temos pela frente, que teremos que decidir o futuro da nossa nação".



"Sabemos quem é o outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil", disse, se referindo aos adversários na corrida eleitoral. "A nossa bandeira sempre será verde e amarela, sabemos o que eles querem impor", continuou.

Bolsonaro também comparou o Brasil com outros países da América do Sul. O presidente citou a pandemia de Covid-19, afirmando que o Brasil resistiu a mesma e disse que o país é um exemplo para outros do mundo na questão de economia "e também no que tem a ver com a nossa tradição, com as nossas vidas".

"Somos um país que não quer discutir liberação de drogas, não quer discutir legalizar o aborto e não aceita a ideologia de gênero", disse o mandatário.

Bolsonaro finalizou o discurso afirmando que ganharia as eleições no primeiro turno, o que foi comemorado pelos apoiadores presentes, que começaram a gritar "primeiro turno" em coro.

O presidente vai ficar dois dias em Londres para participar dos eventos de homenagem à Elizabeth II. Ainda neste domingo, Bolsonaro visita a Câmara Ardente do Parlamento inglês, onde está o caixão da rainha e assina o Livro de Condolências da monarca. Ele também vai ao Palácio de Buckingham, onde rei Charles III receberá chefes de Estado de todo o mundo.

Comitiva com tradutor

Neste sábado, 17, o presidente conseguiu uma autorização para levar um intérprete a eventos em que há previsão de interação com autoridades e convidados durante as cerimônias em homenagem à Rainha Elizabeth II. A permissão veio após negociação do Itamaraty com o governo britânico.

Inicialmente, o governo do país havia restringido o acesso de tradutores aos eventos. Apenas Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, que não são fluentes em inglês, estavam autorizados a comparecer.

Rodrigo Pacheco assume Presidência

Com a ida de Bolsonaro a Londres, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assumiu a Presidência da República neste sábado , 17. Ele fica no cargo por quatro dias.

O vice-presidente, Hamilton Mourão, não pôde assumir pois está em Lima, no Peru, onde permanece até o dia 20. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), segundo na linha de sucessão, está em Nova York, nos Estados Unidos.