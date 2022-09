Candidata ao Senado, Clarissa Garotinho durante Live para o Jornal O Dia em 2020. Foto: Luciano Belford/Agencia O DIa - Luciano Belford/Agencia O Dia

Candidata ao Senado, Clarissa Garotinho durante Live para o Jornal O Dia em 2020. Foto: Luciano Belford/Agencia O DIaLuciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 17/09/2022 18:25

Recentemente, dois nomes importantes das igrejas evangélicas declararam apoio à candidatura de Clarissa Garotinho (União Brasil) ao Senado Federal. A ex-ministra e pastora Damares Silva e o pastor Josué Valandro Júnior gravaram vídeos à favor da postulante.



Damares, que foi titular da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Bolsonaro, diz conhecer Clarisa desde pequena e afirma que “reconhece suas verdadeiras motivações”.

Ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humano, Damares Silva conhece Clarissa Gatorinho desde criança Foto: Divulgação.

Para o pastor da Igreja Batista Atitude, a deputada federal é “a melhor candidata ao Senado porque tem os valores da família”. O pastor acrescenta: “ela é contra o aborto, é contra a legalização das drogas e contra a legalização da prostituição. Clarissa é a favor da criança brincar e ser instruída a amar seus pais”, disse.

O pastor Josué Valandro Júnior declara apoio à candidatura de Clarissa Garotinho (União Brasil) ao Senado Marlon Fonseca / Divulgação

A postulante faz uma campanha baseada em valores cristãos, e, dentre muitas pautas, defende a castração química de estupradores e pedófilos.



Membro da Frente Parlamentar Evangélica, Clarissa Garotinho tem comparecido com frequência em eventos religiosos. Em agosto, ela marcou presença na “Marcha para Jesus, na Apoteose, e no dia 7 de setembro esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no trio elétrico do Pastor Silas Malafaia, em Copacabana.



Essa não foi a única vez que a deputada federal esteve ao lado do presidente. No último sábado (11/09), Clarissa compareceu ao culto do pastor da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, na Vila Militar, no Rio de Janeiro.



A candidata também já recebeu o apoio do Partido Republicanos e de outros pastores correligionários no Rio, incluindo Marcelo Crivella, ex-prefeito da cidade, e do bispo da Igreja Universal Carlos Macedo, que busca a reeleição na Alerj. Em vídeo, o deputado estadual diz que Clarissa “é uma mulher aguerrida e tem nosso apoio”.