Candidatos ao Governo do Rio, Castro, Freixo, Ganime e Neves ficam frente à frente pela segunda vez em debate no SBT. - Divulgação / O Dia

Candidatos ao Governo do Rio, Castro, Freixo, Ganime e Neves ficam frente à frente pela segunda vez em debate no SBT.Divulgação / O Dia

Publicado 17/09/2022 15:06

Neste sábado, os candidatos Cláudio Castro (PL), Marcelo Freixo (PSB), Paulo Ganime (Novo) e Rodrigo Neves (PDT) participam do debate no SBT, às 18h30.



Cyro Garcia, do PSTU, se reúne com apoiadores em Madureira. O encontro teve início às 15h.

Pela manhã, o postulante do PCB Eduardo Serra visitou a feira agroecológica de Olaria. No início da tarde, Serra marcou presença no Samba do Poder Popular, em São Gonçalo.



Juliete Pantoja (UP) fez caminhada na Feria de Araruama e depois almoçou com apoiadores na cidade da Região dos Lagos. À tarde, às 16h, a candidata faz caminhada e conversa com moradores do bairro Manoel Correia, na periferia de Cabo Frio.



Wilson Witzel (PMB) teve o registro de sua candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Em nota oficial, o Partido da Mulher Brasileira informou que entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o candidato segue em campanha “confiando na revisão da decisão e no seu registro definitivo”.



A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do postulante Luiz Eugênio Honorato (PCO), mas até a publicação da matéria não recebeu retorno. O texto poderá sofrer alterações ao longo do dia.