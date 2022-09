Freixo e Cesar Maia prometeram trabalhar em conjunto com municípios e o Governo Federal para reduzir o déficit habitacional - Pedro Prado/Divulgação

Publicado 16/09/2022 20:51

O candidato a governador do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) caminhou na manhã desta sexta-feira (16) pelo bairro do Caju, região portuária do Rio de Janeiro, ao lado do candidato a vice-governador Cesar Maia (PSDB), que relembrou os detalhes do programa Favela Bairro, criado por Maia quando prefeito do Rio de Janeiro.

"Aqui no Caju foi onde o Cesar Maia fez o favela bairro, e isso impactou de forma muito positiva a vida desses moradores. A última vez que o Caju foi notícia de coisa boa foi com o Cesar Maia, porque de lá para cá as notícias daqui são somente de violência, que é o que acontece quando você não faz política pública de qualidade", disse Freixo.

O candidato apresentou aos moradores o projeto Bairro Prosperidade, que será caracterizado pela coordenação das políticas públicas de saúde, educação, assistência social, desenvolvimento econômico, cultura e esporte em bairros e regiões com altos índices de violência e elevados níveis de vulnerabilidade social. "A gente vai trazer o Bairro Prosperidade para lugares como o Caju. É o lugar onde os idosos possam ter um centro de reabilitação e as mulheres um centro de capacitação profissional para conseguir empregos melhores. É um investimento social, um dos braços da segurança pública. O outro é o policial, com capacidade técnica para enfrentar o crime e botar bandido na cadeia", acrescentou.

A habitação também foi destaque no encontro. Freixo e Cesar Maia prometeram, se eleitos, trabalharem em conjunto com municípios e o Governo Federal para reduzir déficit habitacional.

"O Cesar Maia teve uma administração muito bem avaliada e que a população tem saudade. A moradia é um grande problema do Rio de Janeiro e temos diversas demandas, que variam por região no estado. Você tem uma demanda na Região Serrana que é uma questão de risco, você tem diversas favelas que também são áreas de risco. Moradia é um direito básico. Nós tivemos no governo Lula um programa importante, o Minha Casa Minha Vida, que foi completamente abandonado. Juntar a experiência dele com a imensa experiência que o Cesar traz do favela bairro, que não é só moradia, é um investimento em estrutura e dignidade, sem dúvida alguma é um grande diferencial da nossa chapa", finalizou Freixo.