O ato político, que pegou os seguranças de surpresa, acabou sem conflito.Divulgação / Facebook

Publicado 16/09/2022 17:57

Um grupo de petistas e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou um ato relâmpago num shopping no centro da capital federal. Aos gritos de "Ole, ole, olá, Lula, Lula" acompanhados do som de um trompete, os manifestantes ocuparam o saguão central do shopping por cerca de 20 minutos.

O ato político, que pegou os seguranças de surpresa, acabou sem conflito. Um pequeno grupo de frequentadores do shopping ainda tentou revidar puxando o coro de "Lula ladrão, seu lugar é na prisão". Como eram minoria, no momento, acabou abafado pelos petistas que defendiam que a vitória de seu candidato vai ser no primeiro turno, apesar de nenhuma pesquisa garantir isso até o momento.

Os gritos em apoio a Lula começaram ainda na praça de alimentação do shopping. O candidato a deputado distrital pelo PT Fabiano "Trompetista" estava entre eles. Em sua rede social, o político alegou ter sido surpreendido com a manifestação. Ele já havia feito o mesmo tipo de postagem em outro shopping da cidade.

Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro foi o mais votado entre os eleitores do Distrito Federal. Recebeu 70% dos votos contra 30% para Fernando Haddad, no segundo turno. Pesquisas de intenção de voto indicam que o eleitor da capital federal ainda mantém a preferência pelo presidente. Segundo o Ipec, no DF, Bolsonaro tem 42% e Lula 29% dos votos.