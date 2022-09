Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky é oriundo de Krivoy Rog - AFP

Publicado 22/09/2022 17:54

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, encorajou, nesta quinta-feira (22), os russos a "protestar" contra a mobilização de reservistas anunciada pelo Kremlin ou a se "renderem" às forças de Kiev.

"Cinquenta e cinco mil soldados russos morreram nesta guerra em seis meses. Querem mais? Não? Então, protestem! Lutem! Fujam! Ou se rendam", afirmou o presidente ucraniano em russo, em uma mensagem por vídeo.

Segundo ele, estas seriam as únicas "opções de sobrevivência" para os russos. Zelensky também acrescentou que as autoridades russas estavam se preparando para mobilizar cerca de um milhão de homens. Na véspera, Moscou anunciou oficialmente mobilização de 300 mil reservistas na quarta-feira.

De acordo com a ONG OVD-Info, mais de 1.300 pessoas foram detidas na quarta-feira em toda a Rússia durante os protestos contra a. Além disso, o anúncio do recrutamento também provocou uma afluência de russos que queriam deixar o país, com filas nas fronteiras terrestres de vários países.