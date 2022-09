A imprensa local informou que pelo menos 10 pessoas foram resgatadas e enviadas para o hospital - Reprodução

Publicado 26/09/2022 10:24 | Atualizado 26/09/2022 11:55

Ao menos 40 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois que uma embarcação com peregrinos hindus naufragou em um rio de Bangladesh, anunciou a polícia local nesta segunda-feira, 26.

Os peregrinos estavam a caminho de um templo centenário, quando a embarcação virou de repente e afundou no meio do rio Karotoa, perto da cidade de Boda, no norte de Bangladesh.

As equipes de emergência encontraram 15 corpos nas últimas horas, o que elevou o número de mortos para 40, informou o chefe de polícia de Boda, Sujoy Kumar Roy.

Quase 90 pessoas estavam no barco, três vezes acima da capacidade, segundo o policial. "Muitas pessoas continuam desaparecidas. Nossa operação de busca e resgate continua", afirmou Roy à agência de notícias AFP.

A imprensa local informou que pelo menos 10 pessoas foram resgatadas e enviadas para o hospital.

Imagens gravadas com um celular e exibidas pelo canal de televisão local mostraram como a embarcação, lotada, virou repentinamente, jogando os passageiros no rio de cor marrom.

Dezenas de pessoas que observavam a margem, a cerca de 20 metros de distância, começaram a gritar. O tempo estava bom no momento da tragédia.

Milhares de hindus de Bangladesh, de maioria muçulmana, visitam o templo Bodeshwari todos os anos. No domingo começou o Durga Puja, o maior festival hindu do país — e também do leste da Índia — que atrai multidões ao templo. Tragédias de embarcações causadas por má manutenção e superlotação de passageiros são comuns no país.