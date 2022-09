Identificado como Alejandro, homem defende que o nudismo trata-se de um tipo de liberdade de expressão - Reprodução/El Diario

Publicado 27/09/2022 18:28

Valência - Um caso para lá de inusitado ganhou as manchetes de Valência, na Espanha, após um homem identificado apenas pelo primeiro nome, Alejandro, tentou entrar nu, nesta terça-feira, 27, no Fórum de Justiça da cidade. Condenado administrativamente após um flagrante de exibicionismo, o 'peladão' tinha uma sessão marcada com um juiz após apelar da punição em forma de multa.

Defensor da liberação do nudismo, o homem foi obrigado a se vestir após a chegada de policiais, que alertaram a presença de um menor de idade por perto. O jornal "El Diário" registrou o momento.



O advogado de Alejandro, Pablo Mora, afirmou ao "El País" que o cliente já havia sido condenado por entrar pelado em uma delegacia. Ele não foi indiciado criminalmente, mas foi condenado a pagar uma multa. O advogado ainda disse que seu cliente não acredita que seja obsceno ficar pelado na rua, pois se trata de um tipo de liberdade de expressão.