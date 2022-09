Biden alerta democratas americanos às vésperas das eleições de meio de mandato no país - AFP

Biden alerta democratas americanos às vésperas das eleições de meio de mandato no paísAFP

Publicado 29/09/2022

Washington - A vitória do líder pós-fascista do partido Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália) nas eleições italianos é um sinal de alerta para os democratas nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, avaliou o presidente Joe Biden. Vencedora nas urnas no último domingo, 25, Giorgia Meloni será a primeira mulher chefe de governo do país italiano após a coalizão de direita formada o partido de extrema-direita Liga e o partido de centro-direita Forza Italia, de Silvio Berlusconi.



"Vocês acabaram de ver o que aconteceu nas eleições na Itália. Vocês vão ver o que vai acontecer no mundo. A razão pela qual me preocupo em dizer isso é que vocês não podem ser otimistas nem sobre o que acontecerá nos Estados Unidos", disse Biden, durante o evento de recolhimento de fundos Democratic Governors Association, na quarta, 28.



Com quase cinco décadas dedicadas à política, Biden avalia o levante do movimento ao redor do mundo e no próprio país. As eleições no Brasil são monitoradas de perto diante do obscuro discurso em defesa de um possível golpe. Para Biden a união do Fratelli d'Italia e Força Itália coloca em risco a democracia em todo o planeta.



Oficialmente, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, e o secretário de Estado, Antony Blinken, afirmaram que a parceria e diálogo com os italianos continua fortalecido e aberto. Às vésperas das eleições americanas de meio de mandato, marcadas para 8 de novembro, democratas e os republicanos lutam pelo controle da Câmara dos Representantes sob a sombra do ex-presidente Donald Trump.

O partido de Biden possui a maioria na Câmara. No Senado, existe empate entre as duas forças.