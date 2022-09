Príncipe da Dinamarca, Nikolai, diz não entender decisão da avó - Reprodução/Ekstra Bladet

Publicado 30/09/2022 10:02 | Atualizado 30/09/2022 11:35

O príncipe Nikolai, neto mais velho da rainha Margrethe II, da Dinamarca, se declarou triste após o anuncio da avó, de 82 anos, de que todos os filhos do príncipe Joachim, seu filho — Nikolai, Felix, Henrik e a Atena - não terão mais os títulos da realeza. Atualmente, Margrethe II é a única monarca mulher a ocupar o trono em todo o mundo, após a morte da rainha Elizabeth II, do Reino Unido.

Na manhã desta quinta-feira, 29, o príncipe Nikolai saiu de seu apartamento em Copenhagen K, onde mora com sua namorada de vários anos, Benedikte Thoustrup. Antes de entrar no carro de um amigo que os esperava, Nikolai deu uma entrevista ao jornal dinamarquês 'Ekstra Bladed', que o definiu como "zangado, decepcionado e afetado".

"Toda a minha família e eu estamos, claro, muito tristes. Estamos, como meus pais também afirmaram, em choque com essa decisão e com a rapidez com que ela realmente foi tomada", disse. "Estou muito confuso sobre por que isso tem que acontecer assim" continuou Nikolai, de 23 anos.



Questionado sobre o que isso significa para o relacionamento dele com a avó, Nikolai não quis comentar. O príncipe afirmou que recentemente foi informado de que seu título expiraria em 1º de janeiro. "Não contei os dias, mas não pode ser mais de uma semana atrás", diz ele. No entanto, afirma que agora que a notícia foi divulgada, a tristeza é maior: "Ficamos chocados. Mas é claro que é ainda mais difícil agora que foi publicado". Ao jornal, ele alegou que a entrevista teria sido "a saudação de despedida do futuro ex-príncipe".

A rainha Margrethe II afirmou que a decisão foi tomada "para o próprio bem" dos netos. A partir de 1º de janeiro de 2023, eles se tornarão Condes e Condessa de Monpezat.