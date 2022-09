A presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, é uma das autoridades atingidas pelas sanções - Banco Central da Rússia/Divulgação

A presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, é uma das autoridades atingidas pelas sançõesBanco Central da Rússia/Divulgação

Publicado 30/09/2022 12:20

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos adicionou nesta sexta-feira, 30, mais autoridades da Rússia a sua lista de indivíduos sob sanções. Entre elas, está a presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina. A primeira-vice-presidente do BC russo, Olga Skorobogatova, também foi incluída nas sanções

A ação ocorre pouco tempo depois do Kremlin oficializar a anexação de quatro províncias no leste da Ucrânia, após assinatura de documentos pelo presidente Vladimir Putin. Referendos realizados nas regiões ucranianas deram ao governo russo base legal para realizar as anexações, na visão do Kremlin, embora diversos órgãos multilaterais e autoridades da diplomacia internacional ressaltem a ilegalidade do processo.

Entre eles, o presidente dos EUA, Joe Biden, condenou a anexação e afirmou que ela viola leis internacionais e a Carta das Nações Unidas. "Essas ações não têm legitimidade. Insto todos os membros da comunidade internacional a rejeitarem as tentativas ilegais da Rússia de anexação e ficarem ao lado do povo da Ucrânia o tempo que for necessário", acrescentou o mandatário, em comunicado divulgado há pouco pela Casa Branca.

Segundo comunicado do Tesouro americano, as medidas têm como objetivo punir pessoas que "apoiam o setor de Defesa" russo. "Não vamos assistir enquanto Putin fraudulentamente tenta anexar partes da Ucrânia. O Departamento do Tesouro e o governo dos EUA estão tomando medidas abrangentes hoje para enfraquecer ainda mais o já degradado complexo industrial militar da Rússia e minar sua capacidade de travar sua guerra ilegal", disse a secretária Janet Yellen.