Ataque pode ter acontecido próximo ao Ministério do InteriorReprodução/Twitter

Publicado 05/10/2022 12:16

Cabul - Pelo menos duas pessoas morreram em uma explosão provocada nesta quarta-feira, 5, em uma mesquita de Cabul, capital do Afeganistão. A ONG italiana Emergency, que opera na região, disse que recebeu 20 pacientes "após um atentado com explosivos em uma mesquita no Ministério do Interior" e acrescentou a informação das mortes.

Apesar da informação, um porta-voz da pasta, Abdul Nafy Takor, afirmou que a explosão "aconteceu à distância do ministério, em uma mesquita onde alguns empregados e visitantes costumam ir rezar".

A autoridade não relatou vítimas, nem forneceu mais detalhes da explosão. Takor disse apenas que "há uma investigação em andamento". Na sexta-feira, um ataque suicida em um centro de ensino de Cabul deixou 53 mortos, entre eles pelo menos 46 meninas e mulheres, segundo balanço da missão da ONU no Afeganistão.

As autoridades talibãs, no entanto, mantêm um saldo de 25 mortos e 33 feridos. O ataque, cometido em um bairro que abriga a minoria xiita hazara, não foi reivindicado. Vários outros foram cobrados pelo EI-K, o braço regional do Estado Islâmico (EI), que considera os hazaras como hereges.

O Talibã também considera a comunidade hazara como pagã e muitas vezes foi acusado por grupos de direitos humanos de atacá-la. Desde que voltou ao poder em agosto de 2021, o grupo prometeu proteger as minorias e combater as ameaças à segurança.