Suspeito foi identificado como Yoni Barrios, de 32 anosDivulgação/Polícia Metropolitana de Las Vegas

Publicado 07/10/2022 15:11

Las Vegas - Pelo menos duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um ataque com faca nesta quinta-feira, 6, em Las Vegas, de acordo com informações da polícia. O caso aconteceu por volta de meio-dia (horário local, 16h00 em Brasília). As vítimas são "turistas e locais", disse o xerife Joe Lombardo, em um breve pronunciamento aos meios de comunicação.

Uma das pessoas atacadas morreu ainda na calçada do Las Vegas Boulevard. Todos os feridos foram levados para hospitais da região, segundo a polícia. Um deles morreu no centro médico, enquanto outros três estão em estado crítico. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A polícia metropolitana de Las Vegas informou, em nota, que o suspeito foi identificado como Yoni Barrios, de 32 anos. "Ele foi registrado no CCDC por duas acusações de assassinato e seis de tentativa de assassinato". Mais cedo, o detetive James LaRochelle havia dito que se tratava de um homem hispânico.

O órgão recebeu "uma denúncia de um esfaqueamento com diversas vítimas em frente a um cassino no bloco 3100 do South Las Vegas Boulevard". O local do ataque, próximo de enormes centros de entretenimento como Wynn Las Vegas e The Venetian, foi isolado e registrou presença maciça de policiais.

"O primeiro incidente ocorreu na calçada e parece não ter sido provocado, [pois] não houve um enfrentamento antes", disse LaRochelle. Depois do ataque, o suspeito deixou o local correndo, mas foi interceptado e levado preso, acrescentou o oficial, mostrando um vídeo das câmeras de segurança do momento posterior ao ataque. A arma utilizada foi uma faca longa.

Pouco depois do ocorrido, imagens divulgadas pela televisão local mostraram a ação de equipes médicas atendendo às vítimas, assim como as ruas vazias no entorno do Las Vegas Boulevard. As investigações seguem em andamento.