Na quinta-feira, 5, a Coreia do Norte disparou um outro míssil, no Mar do JapãoAnthony Wallace/AFP

Publicado 08/10/2022 15:58

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico contra o mar na madrugada deste domingo, 9, (tarde de sábado, Horário de Brasília), segundo o exército sul-coreano, em um contexto de tensão devido a manobras militares lideradas pelos Estados Unidos na região. A informação foi divulgada pela agência sul-coreana "Yonhap". Este foi o sétimo míssil disparado pela Coreia do Norte em 15 dias.

As autoridades militares da Coreia do Sul não deram mais detalhes. Anteriormente, a Coreia do Norte defendeu seus testes recentes contra as "ameaças militares" americanas. O gabinete do primeiro-ministro do Japão confirmou o lançamento em uma mensagem no Twitter. "A Coreia do Norte lançou um míssil balístico suspeito. Seguiremos informando", diz o texto.

O míssil caiu no mar, aparentemente fora da zona econômica exclusiva de Japão, e a Guarda Costeira informou que, por ora, não havia recebido nenhum aviso de eventuais danos em barcos japoneses, informou a emissora nacional NHK.

O lançamento acontece depois da realização de exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul, que terminaram neste sábado, segundo a Yonhap, e de outras manobras conjuntas entre os dois países e o Japão ocorridas durante a semana.