Imagens mostram destruição causada na capital da UcrâniaReprodução/Anton Gerashchenko

Publicado 10/10/2022 08:26 | Atualizado 10/10/2022 10:15

A região central de Kiev registrou uma série de estrondos na manhã desta segunda-feira, 10, informaram autoridades da Ucrânia. Os ataques encerram meses de relativa calmaria na capital ucraniana e acontecem dias após uma explosão ter danificado a ponte de Kerch, que liga a Rússia ao território anexado da Crimeia. A Ucrânia nega envolvimento no episódio, mas, no domingo, 9, o presidente russo, Vladimir Putin, descreveu a explosão como um "ato terrorista" de forças ucranianas.

Esta foi a maior campanha de ataques na Ucrânia em meses e deixou pelo menos dez mortos e 60 feridos. O Exército ucraniano informou que as forças russas dispararam 75 mísseis contra cidades de todo país, em uma série de ataques que incluíram o uso de drones iranianos lançados de Belarus. O último bombardeio contra a capital ucraniana remonta ao final de junho.



No Twitter, o assessor do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko, publicou imagens de locais danificados na cidade. Uma gravação mostra um cenário de destruição no parque Taras Shevchenko, um dos mais movimentados da metrópole.