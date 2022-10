Muhammadu Buhari classificou o naufrágio como 'trágico acidente' - Leon Neal/AFP

Muhammadu Buhari classificou o naufrágio como 'trágico acidente'Leon Neal/AFP

Publicado 10/10/2022 13:46

Nigéria - Ao menos 76 pessoas morreram após um barco superlotado virar no estado de Anambra, Nigéria, informou o presidente Muhammadu Buhari, neste domingo, 9. Cerca de 85 pessoas estavam a bordo quando o acidente ocorreu na sexta-feira, 7, em uma área devastada por inundações no sudeste do país.

"O barco que supostamente transportava 85 pessoas virou devido às crescentes inundações na área de Ogbaru do estado, e as agências de emergência confirmaram um número de 76 mortos", disse o gabinete de Buhari.

O presidente ordenou que os serviços de emergência prestassem socorro às vítimas. "Rezo pelo descanso das almas dos falecidos e pela segurança de todos, bem como pelo bem-estar das famílias das vítimas deste trágico acidente", acrescentou.

Acidentes com embarcações acontecem com frequência no país, devido a superlotação, excesso de velocidade, falta de manutenção e não conformidade com as regras de trânsito. Desde o início da estação chuvosa, muitas regiões da Nigéria foram atingidas por inundações.

Mais de 300 pessoas morreram e pelo menos 100.000 ficaram desabrigadas nos piores incidentes do país desde 2012, segundo os serviços de emergência. Milhares de terras agrícolas e plantações também foram devastadas por inundações, provocando temores de escassez de alimentos em um país fortemente atingido pela pandemia de covid-19 e pela guerra na Ucrânia.