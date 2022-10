Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg - Reprodução

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse nesta terça-feira, 11, que os ataques de mísseis feitos pela Rússia em várias cidades da Ucrânia representam um "sinal de fraqueza", já que as tropas russas estão sendo derrotadas."Acredito que o que vimos ontem (segunda-feira, 10) é, na verdade, um sinal de fraqueza, porque a realidade é que não conseguem avançar, a Rússia está realmente perdendo o campo de batalha", disse o norueguês Jens Stoltenberg.Na visão do secretário-geral, as tropas russas "estão cedendo território pois não têm a capacidade de deter o avanço das forças ucranianas"."O jeito que podem responder é por meio de ataques desordenados contra cidades ucranianas, atingindo civis e infraestrutura crítica", acrescentou ele.Stoltenberg acrescenta que a aliança militar dobrou sua presença naval no Mar Báltico e no Mar do Norte, onde são relatados vazamentos de gás nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 , que ligavam a Rússia à Alemanha.