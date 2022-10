Na aeronave viajavam 271 passageiros e 13 tripulantes - Reprodução

Doze passageiros ficaram feridos após uma "turbulência severa" durante um voo de Madri a Buenos Aires, informou a companhia Aerolíneas Argentinas nesta quarta-feira, 19.



O evento ocorreu "sobre o Oceano Atlântico, entrando no continente americano", apontou um comunicado da empresa que especificou que o voo afetado foi o AR 1133, no qual viajavam 271 passageiros e 13 tripulantes. A aeronave aterrissou no aeroporto internacional de Ezeiza às 04H30 locais.

A forte turbulência "causou um movimento inusitado dentro da cabine, com a queda de algumas bagagens de mão e queda passageiros", disse uma fonte da empresa à agência oficial Télam.



De acordo com a companhia aérea, nove passageiros tiveram ferimentos leves e foram tratados e "liberados" pelo pessoal de saúde no mesmo aeroporto. No entanto, outros três foram transferidos para o hospital da área e mantidos em observação.



"Os passageiros que ficaram mais comprometidos e que tiveram que ser transferidos, não estavam com os cintos de segurança no momento da turbulência", disse a empresa, afirmando que o sinais indicadores de cinto de segurança estavam acesos e foi realizado o anúncio correspondente.