Petro se reúne na Colômbia com chefe da CIA, William Joshep Burns - DANIEL MUNOZ / AFP

Publicado 21/10/2022 21:16

O presidente da Colômbia e ex-guerrilheiro Gustavo Petro reuniu-se, nesta sexta-feira (21), em Bogotá com o diretor da CIA, William Joseph Burns, em um encontro a portas fechadas entre antigos "inimigos", ressaltou o primeiro.

"Há algumas décadas, talvez fôssemos inimigos", tuitou Petro, em publicação acompanhada de uma fotografia em que ambos se cumprimentam. Não foram divulgados detalhes sobre os temas discutidos.

Petro militou no M-19, guerrilha nacionalista que assinou a paz em 1990, antes de se exilar na Europa e retornar posteriormente a seu país para se tornar legislador, prefeito de Bogotá (2012-2015) e tomar posse como primeiro presidente de esquerda da história do país em 7 de agosto.

Crítico de algumas das políticas dos Estados Unidos, como sua "guerra fracassada" contra as drogas, em seus primeiros meses no cargo o presidente colombiano se reuniu com as altas esferas do poder americano, como o chefe da diplomacia, Antony Blinken.

Ambos os governos concordaram em dar um tratamento mais integral ao problema do narcotráfico, após quatro décadas de uma luta infrutífera, na qual a Colômbia se mantém como maior produtor mundial de cocaína, e os Estados Unidos, como principal consumidor.