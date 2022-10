Whatsapp sofreu uma interrupção às 4h17 e retomou o funcionamento por volta das 6h - Divulgação

Whatsapp sofreu uma interrupção às 4h17 e retomou o funcionamento por volta das 6hDivulgação

Publicado 25/10/2022 07:48 | Atualizado 25/10/2022 08:11

O serviço de mensagens WhatsApp voltou a funcionar após enfrentar uma interrupção mundial na madrugada desta terça-feira, 25. A informação foi confirmada pelo grupo de tecnologia Meta, matriz da plataforma e também proprietária do Facebook, mas os motivos da falha ainda não foram divulgados.



De acordo com a página Down Detector, portal especializado em análise de funcionamento de serviços, os relatos dos usuários indicam que o WhatsApp começou a registrar problemas às 4h17. Pouco depois, a Meta confirmou o problema e anunciou que estava trabalhando para restaurar o serviço "o mais rápido possível".



De acordo com depoimentos publicados nas redes sociais, pessoas de todo o mundo não conseguiam usar o aplicativo.

No Brasil, uma usuária relatou: "Eu depois de ter reiniciado a Internet 5 vezes, deligado meu celular e ligado ele mais 3 vezes e arrancado o Wi-Fi da tomada 4 vezes, achando que o problema era a Internet, mas na verdade o WhatsApp caiu". Outra brincou com a situação: "Eu já acordei e o Whatsapp ainda tá dormindo, é a vida". Mais uma internauta reclamou: "Desinstalei o WhatsApp achando que o problema era o meu celular e perdi todas conversas".

O aplicativo foi reestabelecido por volta das 6h.

No ano passado, a Meta sofreu uma interrupção sem precedentes, e deixou todas as redes do grupo, WhatsApp, Instagram e Facebook, fora do ar durante 9 horas . Com a pane, as ações do Facebook despencaram e Marck Zuckerberg perdeu quase US$ 7 bilhões.

*Com informações da AFP