Veículo foi abandonado após uma missão fracassada - Reprodução: redes sociais

Publicado 25/10/2022 13:37 | Atualizado 25/10/2022 14:10

O influenciador e podcaster britânico, Greg Abandoned, encontrou restos de uma nave espacial da antiga União Soviética. A descoberta foi feita em 2019, quando Abandoned avistou o ônibus aéreo enquanto vasculhava a região. O equipamento é avaliado em 189 milhões de libras, cerca de R$ 1,1 bilhão. A informação foi divulgada pelo jornal The Sun no domingo, 23, três anos após o feito.

Chamada de Ptichka (pequeno pássaro em russo), a extensa nave espacial foi deixada após uma missão fracassada. Atualmente, o equipamento está com sua estrutura bastante comprometida, com partes enferrujadas.



Apesar do influenciador não divulgar a localização exata do ônibus espacial, com a intenção de preservá-la, o jornal revelou que a nave fica localizada próximo ao Cazaquistão.

Greg conta que soube do objeto em um artigo especial sobre objetos espaciais abandonados: "Soube dos ônibus espacial em um artigo que encontrei online e não conseguia compreender que, após custarem milhões de dólares, eles estavam abandonados e enferrujando", disse.

Segundo a BB, a escolha do local para manter o material não seria por acaso, já que na região se localiza o cosmódromo de Baikonur, a primeira e mais secreta base espacial do mundo.

O influenciador também registrou um foguete de 58 metros de altura e o descreveu como um "monstro". A nave também fez parte do programa espacial da União Soviética. Na ocasião, investimentos em larga escala eram feitos para concorrer com os Estados Unidos, na corrida espacial entre nações nas décadas de 1950 e 1970.

"Há algo sobre o espaço que sempre me fascinou. Este foi o melhor lugar para eu viajar, é o sonho de todo explorador ver isso com seus próprios olhos", concluiu.