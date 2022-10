Rei Charles III em reunião com o novo primeiro-ministro do Reino Unido - Reprodução: AFP

Publicado 25/10/2022 09:57 | Atualizado 25/10/2022 10:00

O novo líder do Partido Conservador britânico, Rishi Sunak, recebeu nesta terça-feira, 25, a missão de formar o governo como o representante parlamentar durante uma audiência com o Rei Charles III , que pouco antes recebeu o pedido de renúncia formal de Liz Truss, no Palácio de Buckingham.

Funcionários da Casa Real divulgaram uma fotografia do monarca apertando as mãos de Sunak. O novo premiê foi recebido pelo rei e seguiu os protocolos da Constituição britânica. Essa foi a primeira vez que Charles III participou dessa cerimônia. Sunak é neto de imigrantes indianos, de 42 anos, que se torna o primeiro chefe de governo britânico de uma minoria étnica e o mais jovem em mais de 200 anos.

Em seu primeiro pronunciamento, diante da sede do governo, Sunak reconheceu os "erros" de sua predecessora e prometeu que a "estabilidade econômica e confiança" serão parte central de sua agenda. Ele prometeu também enfrentar a "profunda crise econômica" com compaixão e liderar um governo de "integridade, profissionalismo e responsabilidade".

O novo primeiro-ministro, que já foi chefe do Tesouro do governo, venceu a corrida pela liderança do Partido Conservador na segunda. A única rival, Penny Mordaunt, cedeu e desistiu depois de não atingir o limite de 100 legisladores conservadores necessários para permanecer na corrida.





Agora, ele precisa estabilizar o partido e o país em um momento de turbulência econômica e política. Ele é o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido só neste ano. Ele também teve o caminho livre para o cargo após o ex-premiê (e ex-chefe) do novo primeiro-ministro, Boris Johnson, desistir de concorrer . Boris era a principal ameaça a Sunak, pois além de apoio no Parlamento, Johnson é uma figura mais popular entre os filiados do Partido, segundo pesquisas de opinião recentes realizadas pelo país.