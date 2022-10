Discurso de Francisco acontece duas semanas após à mensagem emitida pela CNBB, que lamentou a 'exploração da fé para angariar votos no 2º turno' - Tiziana Fabi/AFP

Discurso de Francisco acontece duas semanas após à mensagem emitida pela CNBB, que lamentou a 'exploração da fé para angariar votos no 2º turno'Tiziana Fabi/AFP

Publicado 26/10/2022 11:03 | Atualizado 26/10/2022 11:06

Vaticano - O Papa Francisco enviou uma mensagem ao Brasil, nesta quarta-feira, 26, em que pede à Nossa Senhora da Aparecida que livre os brasileiros do ódio. A declaração foi dada pelo pontífice durante a audiência geral que acontece semanalmente na Praça São Pedro, no Vaticano.

O líder da Igreja Católica recordava a beatificação de menina Benigna, na última segunda-feira, 24 , quando aproveitou para saudar o País. "Queridos, irmãos e irmãs. Em Crato, no estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade", começou Francisco, que pediu aplausos a cearense.

Após mencionar a nova beata, o pontífice continuou o sermão e clamou à padroeira brasileira: "A vida do mundo depende do nosso testemunho coerente e alegre do Evangelho. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência".



Apesar de não fazer nenhuma referência direta às eleições, o discurso do Papa acontece 15 dias após à mensagem emitida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) , que lamentou, na véspera do feriado de Nossa Senhora, a "intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno".

Na ocasião, a entidade também afirmou que "condena, veementemente, o uso da religião por todo e qualquer candidato como ferramenta de sua campanha eleitoral". Na data da Padroeira, o arcebispo Dom Orlando Brandes fez um discurso crítico durante a principal missa no Santuário Nacional , onde reprovou os "dragões da fome, do ódio, da mentira e do desemprego".

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci