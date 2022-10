Entre as metas do novo governo britânico está o plano fiscal de médio prazo de redução dos gastos públicos - AFP

Publicado 26/10/2022 11:24

Londres - O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, decidiu adiar o anúncio do plano econômico do governo britânico para 17 de novembro, apenas um dia após Rishi Sunak assumir como primeiro-ministro.

Falando à emissora BBC, Hunt disse que o atraso de duas semanas e meia garantirá que as "decisões certas" sejam tomadas. O comunicado de Londres sobre as condições econômicas do país estava originalmente previsto para 31 de outubro.

Em mensagem no Twitter, o ministério disse que Sunak e Hunt concordaram em incluir no comunicado projeções do Escritório de Responsabilidade Orçamentária (OBR, pela sigla em inglês).

"(O comunicado) irá trazer o plano fiscal de médio prazo do Reino Unido para colocar os gastos públicos em uma base sustentável, fazer a dívida cair e restaurar a credibilidade", disse o ministério, no tuíte.

Jeremy Hunt reafirmou seu compromisso com a independência e meta de inflação do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) em conversa com o presidente do BC inglês, Andrew Bailey, na terça-feira (25).

"Ambos concordaram em trabalhar de perto para restaurar a confiança e estabilidade da economia do Reino Unido", afirmou o ministério de Finanças britânico, em tuíte publicado nesta quarta-feira.

O BoE, que vem elevando juros de forma constante desde o fim do ano passado numa tentativa de conter a inflação britânica, fará seu próximo anúncio de política monetária no dia 3 de novembro.