A Rússia acusou nesta quinta-feira, 27, a Ucrânia de se retirar das negociações de paz em março "sob ordens" dos Estados Unidos, embora "um equilíbrio muito, muito difícil tenha sido alcançado" entre Kiev e Moscou.

"Na verdade, o texto estava pronto. (...) E então, de repente, o lado ucraniano desapareceu do radar, disse que não queria mais continuar as negociações", lamentou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

A declaração foi feita antes de afirmar que o presidente Vladimir Putin considerou "óbvio" que "tal rejeição dos acordos já estabelecidos ocorreu claramente por ordem de Washington". "É totalmente óbvio", insistiu.

A imprensa questionou Peskov sobre as declarações feitas no dia anterior, após encontro de Putin, pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, que disse que o seu homólogo russo estava disposto a negociar com Kiev.

Segundo Peskov, a Rússia está "pronta para garantir seus interesses na mesa de negociações". "Nós queremos, mas neste caso específico, estamos falando de total relutância por parte da Ucrânia", disse o porta-voz.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky descartou rapidamente a possibilidade de negociar com Moscou e denunciou uma "retórica preparada" de Putin.

No fim de setembro, foi mais categórico e, disse que não negociaria com a Rússia enquanto Putin for seu presidente.

As negociações entre Kiev e Moscou estão paralisadas desde março e ambas as partes trocam acusações por este bloqueio.