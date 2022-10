Grande parte da Ucrânia já está passando por cortes contínuos de energia como resultado de ataques russos - Reprodução

Grande parte da Ucrânia já está passando por cortes contínuos de energia como resultado de ataques russosReprodução

Publicado 31/10/2022 16:45

Fortes explosões atingiram Kiev e regiões em toda a Ucrânia nesta segunda-feira, 31, deixando muitos sem energia ou água em meio a uma nova enxurrada de ataques aéreos da Rússia em infraestruturas críticas do país. Autoridades ucranianas dizem que a estratégia é prejudicar os civis conforme o inverno se aproxima no próximo mês. O ataque também ocorre após um ataque de drones atingir os navios de guerra russos da Frota do Mar Negro, danificando ao menos uma embarcação.



Autoridades ucranianas disseram que a Rússia lançou dezenas de mísseis de cruzeiro, muitos dos quais foram interceptados por defesas aéreas, e alertaram novamente que os civis devem se preparar para interrupções de energia e água a longo prazo. Grande parte da Ucrânia já está passando por cortes contínuos de energia como resultado de ataques russos. Não houve registros imediatos de mortos, mas as autoridades disseram que houve feridos.



Os ataques atingiram 10 regiões e danificaram 18 alvos, a maioria instalações de energia, disse o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmihal. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que os bombardeios deixaram 80% da capital sem abastecimento de água - interrompendo a rotina matinal de segunda-feira para centenas de milhares de moradores - e que os engenheiros estavam trabalhando para restaurar a eletricidade em uma instalação danificada que fornece energia para 350.000 apartamentos da capital.



Por sua parte, o Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças realizaram "ataques com armas aéreas e marítimas de alta precisão e longo alcance contra o comando militar e os sistemas de energia da Ucrânia". "Os objetivos das greves foram alcançados. Todos os alvos designados foram atingidos", disse o ministério em comunicado. A Força Aérea da Ucrânia disse que derrubou 44 dos mais de 50 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia.



"O Kremlin está se vingando dos fracassos militares contra pessoas pacíficas que ficam sem eletricidade e aquecimento antes do inverno", disse o governador da região de Kiev, Oleksii Kuleba.



Enquanto as sirenes de ataques aéreos soavam na Ucrânia, explosões e quedas de energia também foram relatadas na região de Kharkiv, no nordeste, nas regiões de Cherkasi, Poltava e Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, e em Zaporizhzhia, no sudeste. Várias barragens hidrelétricas pareciam ser alvos específicos na segunda-feira.



O Ministério do Interior da Moldávia também confirmou que um míssil caiu na cidade fronteiriça de Naslavcea, a cerca de 150 km a sudoeste da cidade ucraniana de Vinnitsia, depois de ser interceptado pelas defesas aéreas ucranianas — em um exemplo raro e perigoso da guerra se espalhando para um país vizinho. Várias casas foram danificadas, informaram autoridades moldavas, mas não houve relatos imediatos de feridos.



Ataque a navios russos



Os ataques aéreos desta segunda, muitos aparentemente lançados de aviões de combate sobre o Mar Cáspio ou da região de Rostov, no sul da Rússia, foram o mais recente ataque nas últimas semanas visando deliberadamente o sistema de energia da Ucrânia, uma estratégia que autoridades dizem que visa punir civis à medida que o inverno se aproxima e compensar pelos reveses da Rússia no campo de batalha com bombardeios de longo alcance.



Os bombardeios também ocorrem após ataques ucranianos no fim de semana a alvos navais russos na Crimeia, onde a Rússia mantém há muito tempo a sede de sua frota do Mar Negro, em Sebastopol, sob um contrato de arrendamento antes de sua invasão e anexação ilegal da península em 2014. Navios russos foram danificados por aparentes ataques de drones, mas a Ucrânia não reivindicou a responsabilidade.



Um ataque anterior a uma ponte estratégica na península da Crimeia gerou uma forte resposta russa, com bombardeios intensos contra Kiev e outras regiões da Ucrânia. Logo em seguida, o presidente russo Vladimir Putin, descartou novos bombardeios como esse, dizendo não ver necessidade. A fala foi antes dos drones serem lançados contra a Frota do Mar Negro.



Autoridades ocidentais e ucranianas disseram que os ataques em andamento foram tão metódicos que pareciam ser dirigidos por especialistas em energia que sabem quais alvos causarão o máximo de destruição e dificuldades.



Muitos moradores de Kiev passaram as primeiras horas da segunda-feira se abrigando nas estações de metrô da capital ou buscando outro refúgio subterrâneo, quando as sirenes dispararam no horário em que muitos saem para trabalhar. Os serviços de emergência enviaram mensagens de texto alertando sobre a ameaça de um ataque com mísseis, e as sirenes de ataque aéreo soaram por três horas.



O chefe do comitê tributário do Parlamento ucraniano informou nesta segunda que a economia ucraniana está sofrendo perdas de cerca de 7,5 bilhões de hryvnia (aproximadamente R$ 1 bilhão) por dia devido a alertas de ataques aéreos que constantemente interrompem o dia de trabalho.



"É óbvio que ao atacar nosso país na segunda-feira de manhã, enquanto as pessoas vão trabalhar, o inimigo não está apenas tentando atacar a infraestrutura energética, mas também paralisar a atividade econômica", escreveu o chefe do comitê, Danilo Getmantsev, no Telegram. Ele sugeriu que o trabalho do setor público e privado deve ser reestruturado para se ajustar às interrupções.



Klitschko, por sua vez, pediu aos moradores da capital que se preparem para as dificuldades. "Pedimos que você abasteça a água das bombas e pontos de venda mais próximos", escreveu ele no Telegram.



Saída do acordo de grãos



Enquanto isso, 12 navios com grãos deixaram os portos ucranianos nesta segunda, apesar da ameaça russa de restabelecer um bloqueio que ameaçava provocar a fome em todo o mundo, disse o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia. Um navio transportou trigo ucraniano para a Etiópia, onde uma seca severa está afetando milhões de pessoas.



Após os ataques a navios navais no sábado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que estava abandonando um acordo para permitir a exportação de grãos da Ucrânia, que é um fornecedor crucial para muitos países em desenvolvimento.



Moscou disse que "não pode mais garantir a segurança dos navios civis de carga seca que participam da Iniciativa de Grãos do Mar Negro", referindo-se ao acordo mediado pela ONU para proteger os grãos exportados dos portos do Mar Negro da Ucrânia. Segundo Moscou, os navios alvos do ataque eram justamente os que participavam do acordo.



A retirada da Rússia do acordo desencadeou preocupações renovadas sobre o abastecimento global de alimentos. O acordo de grãos de julho, também intermediado pela Turquia, permitiu a retomada das exportações dos portos do Mar Negro, onde foram interrompidas depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro.



Em sua teleconferência diária com jornalistas na segunda-feira, o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, culpou a Ucrânia por interromper o acordo de grãos e "minar a atmosfera de segurança".