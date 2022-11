Twitter e Musk pedem encerramento do processo judicial - AFP

Twitter e Musk pedem encerramento do processo judicial AFP

Publicado 31/10/2022 19:08

Concluída a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, as duas partes solicitaram oficialmente a suspensão do processo judicial, no qual a rede social procurava forçar sua aquisição, que foi finalmente anunciada na semana passada, segundo documentos oficiais.

O advogado do homem mais rico do mundo enviou uma carta datada de sexta-feira, 28, à juíza responsável do caso em Delaware, observando que Musk concretizou a compra segundo os termos do acordo de abril.

"À luz desse desenvolvimento, os réus e o Twitter concordaram em retirar suas queixas e requisições" e propõem encerrar o processo, afirma o documento.

A juíza Kathaleen McCormick deve aprovar este processo para que o caso seja oficialmente encerrado.

A operação teve vários altos e baixos desde abril, quando as partes concordaram com a compra por 44 bilhões de dólares, mesmo com uma tentativa de Musk de abandonar o processo alegando que os diretores da rede social não lhe deram informações exatas sobre a proporção de contas falsas na plataforma.

Por determinação judicial, o bilionário tinha prazo até 28 de outubro para concluir a compra, caso contrário o julgamento teria começado.

Nesta segunda-feira, também veio à tona a informação de que o empresário dissolveu a diretoria do Twitter e é o único responsável pela empresa, segundo documentos oficiais enviados à autoridade reguladora dos mercados nos Estados Unidos, a SEC.

"Em 27 de outubro de 2022, depois de concluir a aquisição, o senhor Musk se converteu no único administrador do Twitter", diz um dos documentos, detalhando que os nove integrantes da diretoria, entre eles o ex-diretor-geral Parag Agrawal, foram despedidos.