Suspensão de contas do Instagram pode ter afetado 7 mil usuários - Internet/Reprodução

Suspensão de contas do Instagram pode ter afetado 7 mil usuáriosInternet/Reprodução

Publicado 31/10/2022 14:31 | Atualizado 31/10/2022 17:08

Usuários do Instagram relataram que suas contas foram bloqueadas nesta segunda-feira, 31. Segundo eles, ao acessar o perfil na rede social, o app direciona para uma tela que informa a suspensão da conta, com informações para recorrer da decisão. O Instagram ainda não explicou o que poderia ter causado o problema até o fechamento deste texto.



De acordo com o site DownDetector, que monitora atividades em redes sociais, a plataforma de fotos registra alta de reclamação desde às 9h50 da manhã e pode ter afetado mais de 7 mil usuários em todo o mundo. No Twitter, muitos usuários estão compartilhando imagens das contas que foram suspensas, afirmando que a rede social informa um prazo de 30 dias para recorrer da decisão.



De acordo com os relatos, não houve aviso ou notificação do Instagram a respeito de qualquer atualização necessária no cadastro da rede social antes dos perfis serem bloqueados. Contas em diversos países, incluindo o Brasil, foram afetadas.

As reclamações se multiplicaram nas redes sociais. O tom era de insatisfação com a plataforma.

"Eu estava achando que tinha perdido mil seguidores por conta de política, na verdade o INSTAGRAM está suspendendo CENTENAS DE CONTAS sem motivo algum, dentro e fora do Brasil. Minha mãe e irmã foram suspensas e nem postam nada." relatou a usuária (@beatrizihp) em postagem no Twitter.

Outra usuária protestou contra o cancelamento de uma conta que mantinha há mais de dez anos.

"O Instagram que derrubou minha conta sem motivo? Tenho meu instagram a (sic) mais de 10 anos, do nada isso." afirma a usuária (@IsysRamos).

Ao redor do mundo, mais queixas e reclamações. O usuário japonês @yusyrun foi ao Twitter protestar: "Quando abri o instagram no final do trabalho, estava congelado! Eu me pergunto por que." relatou um usuário do Japão (@yusyrun).



Além disso, usuários que não tiveram a conta suspensa observaram queda no número de seguidores e de perfis seguidos na rede social. "#instagram você está nos dando uma segunda de terror PERDI 3.000 SEGUIDORES em 20 segundos #halloween #instagramerror." disse a chilena @Mayraibanezz.

Em contato com a reportagem, o Instagram reafirmou o comunicado enviado pelo Twitter e disse que já está ciente do problema.



"Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente", afirmou a nota oficial da Meta, dona do Instagram.