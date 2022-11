'Gostaria de poder dizer que o ataque à nossa democracia acabou naquele dia, mas não posso', lamentou Biden - Reprodução/AFP

Publicado 03/11/2022 09:55 | Atualizado 03/11/2022 10:00

Capitólio - A seis dias das eleições de meio de mandato, o presidente americano, Joe Biden, alertou nesta quarta-feira, 2, os candidatos dispostos a negar os resultados do pleito que fazer isso "abre o caminho para o caos". Biden discursou no Capitólio, atacado em janeiro de 2021 por apoiadores de Donald Trump convencidos da vitória do republicano nas eleições presidenciais de 2020.

"Gostaria de poder dizer que o ataque à nossa democracia acabou naquele dia, mas não posso", lamentou Biden, referindo-se aos que podem não aceitar os números do próximo pleito, que acontece no dia 8. "Há candidatos disputando todos os níveis de cargos nos Estados Unidos que não se comprometem a aceitar os resultados das eleições."

"Esse é o caminho para o caos", alertou o presidente, pedindo que o país se oponha "à violência política e intimidação dos eleitores". "Como disse antes, você não pode amar seu país apenas quando vence."

Ao se pronunciar às vésperas das eleições de meio mandato, o democrata assinalou que este "não é um ano normal". "Em um ano normal, não somos frequentemente confrontados com o questionamento se o voto que damos irá preservar a democracia o colocá-la em risco."

Durante o próximo pleito, os americanos renovam todas as 435 cadeiras na Câmara de Representantes e um terço do Senado. Também serão disputados alguns governos estaduais e vários cargos importantes em diversas regiões do país.

O presidente citou como exemplo o caso de Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que foi atingido com um martelo em sua casa na sexta-feira passada. O agressor afirmou que na verdade procurava a líder democrata.

Na semana que antecede o pleito, Biden tenta conduzir o debate para a proteção da democracia, enquanto os republicanos o atacam, atribuindo a ele uma "gestão cruel" da inflação. Em resposta ao discurso do presidente, o líder da minoria republicana na Câmara, Kevin McCarthy, o acusou de "não abordar as principais preocupações dos americanos". "Em seis dias, os republicanos vencerão de forma convincente e ajudarão a colocar os Estados Unidos de volta nos trilhos", publicou nas redes sociais.

O consenso entre os analistas é de que os democratas perderão a maioria na Câmara dos Representantes para uma maré vermelha republicana na próxima terça-feira, enquanto o controle do partido no Senado está por um fio.