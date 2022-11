Papa Francisco participa de coletiva de imprensa no avião durante seu retorno ao Vaticano - Maurizio Brambatti / POOL / AFP

Publicado 06/11/2022 18:26 | Atualizado 06/11/2022 18:27

O papa Francisco garantiu neste domingo (6) que a Igreja Católica "trabalha da melhor maneira possível" contra a pedofilia dentro da instituição e lamentou que ainda haja quem "não veja as coisas com clareza".

"Para um sacerdote, o abuso [sexual] é como agir contra sua própria natureza sacerdotal e contra sua natureza social. Por isso é algo trágico, que não devemos deixar de combater", disse o papa em coletiva de imprensa no avião que o levava de volta ao Vaticano do Bahrein.

"Trabalhamos da melhor maneira possível, mas há pessoas dentro da Igreja que não veem as coisas com clareza (...). É um processo contínuo, que levamos adiante com coragem, mas nem todos têm essa coragem", acrescentou.

"Havia coisas que estavam escondidas. Antes do escândalo de Boston, eram transferidas as pessoas" envolvidas, enviadas para outras arquidioceses, explicou o papa, referindo-se às revelações que abalaram a Igreja nos Estados Unidos no início dos anos 2000.

"Agora, tudo está claro e estamos avançando nessa questão", continuou ele. "A vontade da Igreja é esclarecer tudo", superando "a tentação do compromisso", destacou.

"A Igreja tem que se envergonhar do que fez de errado e agradecer a Deus pelas coisas boas que fez", declarou.