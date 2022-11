Segundo o MP, quatro prédios eram usados pelos russos para torturar pessoas ilegalmente - Reprodução

Publicado 21/11/2022 12:21

O Ministério Público ucraniano afirmou nesta segunda-feira, 21, que descobriu quatro "locais de tortura" usados pelos russos enquanto ocupavam Kherson, uma cidade no sul da Ucrânia que as forças de Kiev recuperaram na sexta-feira, 11.



"Em Kherson, os promotores continuam determinando os crimes da Rússia", afirmou o MP ucraniano no Telegram. A mensagem informa que as autoridades encontraram "locais de tortura em quatro prédios".



Entre os quatro prédios visitados pelos pesquisadores estão "centros de detenção provisória" de antes da guerra, "onde, durante a tomada da cidade, os ocupantes detiveram pessoas ilegalmente e as torturaram brutalmente".



Os investigadores apreenderam "pedaços de bastões de borracha, um bastão de madeira, um dispositivo usado pelos ocupantes para eletrocutar civis, uma lâmpada incandescente e balas", explicou a fonte, dez dias depois que o Exército ucraniano retomou Kherson.



"O trabalho para estabelecer os locais de tortura e detenção ilegal de pessoas continua", disse o Ministério Público, que observou que também deseja "identificar todas as vítimas".